Médusa Place Carli Marseille 1er Arrondissement

Médusa Place Carli Marseille 1er Arrondissement vendredi 5 septembre 2025.

Médusa

Vendredi 5 septembre 2025 à partir de 20h. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 20:00:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

De Vives Voix festival d’art vocal ouvre ses ailes au delà des mers et des océans. Les artistes viennent d’ici et d’ailleurs et croisent leurs voix, leurs musique en nous racontant des histoires du monde, de leur monde.

Né en 2021 le groupe Medusa est une formation musicale de neuf musiciennes situées sur Marseille et alentours. Le spectacle est sincère, l’énergie est présente et le groupe cherche la complicité avec le public à chaque fois.











Son univers est composé des rythmes de la cumbia. Son répertoire voyage dans toute l’Amérique du sud, avec des morceaux plus ou moins connus, d’autres plus classiques, traditionnels de Colombie et désormais des compositions originales en espagnol et en français. C’est une musique joviale, dansante et qui utilise les rythmes endiablés de la cumbia pour faire danser sur les pistes. Le répertoire crée des dialogues entre des instants improvisés parfois d’inspiration jazz, parfois du folklore et des moments de cumbia pure.













Medusa c’est une histoire d’échanges, d’écoutes, de dialogues entre diverses singularités. C’est une histoire de blagues, de jeux, de défis, de partages, d’apprentissages, de danses et d’émotions. A bailar !









Les interprètes Laura Blanvillain, Coàline Fourment, Olga Martinez, Andréa Mejla, Elodie Paladino, Anne Picard, Auriane Soumier, Ariane Woringer, Needa Cainero. .

Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

De Vives Voix vocal arts festival opens its wings across seas and oceans. Artists from near and far combine their voices and music to tell us stories of the world, of their world.

German :

De Vives Voix, ein Festival für Gesangskunst, öffnet seine Flügel über die Meere und Ozeane hinaus. Die Künstler kommen von hier und von anderswo und kreuzen ihre Stimmen, ihre Musik und erzählen uns Geschichten aus der Welt, aus ihrer Welt.

Italiano :

Il festival di arti vocali De Vives Voix apre le sue ali attraverso mari e oceani. Gli artisti arrivano da vicino e da lontano, unendo le loro voci e la loro musica per raccontarci storie del mondo, del loro mondo.

Espanol :

El festival de artes vocales De Vives Voix abre sus alas a través de mares y océanos. Los artistas vienen de cerca y de lejos, combinando sus voces y su música para contarnos historias del mundo, de su mundo.

L’événement Médusa Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille