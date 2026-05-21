Meet & Fabrik L’EXPO I Factory Villeurbanne 2 et 3 juin Entrée libre ; certains ateliers sur inscription

La foire lyonnaise aux innovations étudiantes

Meet & Fabrik met à l’honneur les projets étudiants de conception, maquettage et prototypage issus des établissements du site Lyon Saint-Étienne. Pendant ces deux jours, assistez à des démonstrations menées par les étudiants, mettez-vous dans la peau d’un maker, imaginez le futur à travers des projets inspirants et découvrez comment l’innovation peut être plurielle. En parallèle de l’exposition, des conférences, ateliers et remises de prix viendront rythmer cet évènement inédit accessible à toutes et tous, pour plonger au cœur de la créativité et des innovations étudiantes de demain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-03T18:00:00.000+02:00

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https://meetfabrik.universite-lyon.fr/fr/

I Factory 10 avenue Jean Capelle 69100 Villeurbanne Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon



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