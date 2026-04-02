Meet Your VC, CIC Loire Haute-Loire Entreprises, Saint-Étienne
Meet Your VC, CIC Loire Haute-Loire Entreprises, Saint-Étienne jeudi 2 avril 2026.
Meet Your VC Jeudi 2 avril, 09h00 CIC Loire Haute-Loire Entreprises Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T09:00:00+02:00 – 2026-04-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-02T09:00:00+02:00 – 2026-04-02T12:00:00+02:00
Meet Your VC, l’événement financement revient à Saint-Etienne pour sa 5ème édition.
Infos pratiques ce Meet Your VC :
02/04 à 9h
CIC, 3 Rue Aristide Briand et de la Paix, 42000 Saint-Étienne
Programme :
9h – Conférence « Attentes et tendances VC 2026 » avec :
Yoann Ribay, Directeur d’investissements de UI Investissement
Nicolas CHAPDELAINE, Directeur d’Investissement de Mesh Ventures
animée par Quentin GIRAUD, Co-fondateur de UGO et Mathieu CHAMMAH, Co-fondateur de AudioWizard
10h – Petit déjeuner networking
11h – Conférence « Quels autres financements avant d’être VC compatible ? »
Remy BARBEAULT, Co-fondateur Leezay
Renan LABRUNIE, COO de Keenest
animée par Nicolas CHAVASSIEUX Associé, Expert-Comptable, RYDGE Conseil – Lead national start-up/scale-up
10h/12h – Speedmeetings avec :
➡️ les investisseurs qui sélectionneront parmi les startups inscrites celles qu’ils souhaitent rencontrer.
➡️ nos experts pour vous orienter dans votre stratégie financement.
Les investisseurs participant aux speed-meetings et leur thèse d’investissement :
Yoann RIBAY, Directeur d’investissement de UI Investissement
Ticket : 200K à 3M€
Secteur : Généraliste, low-tech comme deeptech, domaines de l’industrie ou de la santé
Quentin MULATON, Investment Manager de Demea
Ticket : 1M à 2M€
Secteur : Startup industrielle à impact
Nicolas CHAPDELAINE, Directeur d’Investissement de Mesh Ventures
Ticket : 100K€
Secteurs : Généraliste
Kim NGO TRONG HIEU, Chargé d’Affaires Fonds Propres de Groupe Crédit Agricole
Ticket : 100K à 300K€
Secteurs : Généraliste avec une traction commerciale, ancrée sur le territoire
Alessio MESTRINARO, VC Analyst de HUB612
Ticket : 50k à 300K€
Secteurs : Saas B2B avec affinité forte pour fintech, cyber et IA
SEBA42 (Saint-Etienne Business Angels)
Secteurs : Généraliste
CIC Loire Haute-Loire Entreprises 3 rue Aristide Briand et de la paix, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.zohopublic.eu/frenchtechonelyonsaintetienne/form/MeetYourVC4medition1/formperma/FGqhQVUG6FTZLW1YdZY8pvChH0Kn6TaYuh33VguehLU »}]
Événement La French Tech
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