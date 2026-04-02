Meet Your VC, CIC Loire Haute-Loire Entreprises, Saint-Étienne

Meet Your VC Jeudi 2 avril, 09h00 CIC Loire Haute-Loire Entreprises Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T09:00:00+02:00 – 2026-04-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T09:00:00+02:00 – 2026-04-02T12:00:00+02:00

Meet Your VC, l’événement financement revient à Saint-Etienne pour sa 5ème édition.

Infos pratiques ce Meet Your VC :

02/04 à 9h

CIC, 3 Rue Aristide Briand et de la Paix, 42000 Saint-Étienne

Programme :

9h – Conférence « Attentes et tendances VC 2026 » avec :

Yoann Ribay, Directeur d’investissements de UI Investissement

Nicolas CHAPDELAINE, Directeur d’Investissement de Mesh Ventures

animée par Quentin GIRAUD, Co-fondateur de UGO et Mathieu CHAMMAH, Co-fondateur de AudioWizard

10h – Petit déjeuner networking

11h – Conférence « Quels autres financements avant d’être VC compatible ? »

Remy BARBEAULT, Co-fondateur Leezay

Renan LABRUNIE, COO de Keenest

animée par Nicolas CHAVASSIEUX Associé, Expert-Comptable, RYDGE Conseil – Lead national start-up/scale-up

​

10h/12h – Speedmeetings avec :

➡️ les investisseurs qui sélectionneront parmi les startups inscrites celles qu’ils souhaitent rencontrer.

➡️ nos experts pour vous orienter dans votre stratégie financement.

Les investisseurs participant aux speed-meetings et leur thèse d’investissement :

Yoann RIBAY, Directeur d’investissement de UI Investissement

Ticket : 200K à 3M€

Secteur : Généraliste, low-tech comme deeptech, domaines de l’industrie ou de la santé

Quentin MULATON, Investment Manager de Demea

Ticket : 1M à 2M€

Secteur : Startup industrielle à impact

Nicolas CHAPDELAINE, Directeur d’Investissement de Mesh Ventures

Ticket : 100K€

Secteurs : Généraliste

Kim NGO TRONG HIEU, Chargé d’Affaires Fonds Propres de Groupe Crédit Agricole

Ticket : 100K à 300K€

Secteurs : Généraliste avec une traction commerciale, ancrée sur le territoire

Alessio MESTRINARO, VC Analyst de HUB612

Ticket : 50k à 300K€

Secteurs : Saas B2B avec affinité forte pour fintech, cyber et IA

SEBA42 (Saint-Etienne Business Angels)

Secteurs : Généraliste

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Événement La French Tech