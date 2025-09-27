Meeting aérien d’aéromodelisme Route de Saint Martin de Hinx Saint-Vincent-de-Tyrosse

Meeting aérien d’aéromodelisme Route de Saint Martin de Hinx Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi 27 septembre 2025.

Meeting aérien d’aéromodelisme

Route de Saint Martin de Hinx Lieux dit l’hippodrome Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Animations et démonstrations avec exposition des avions Radiocommandés, rencontre avec les pilotes, des jeux pour les enfants château & toboggan gonflable gratuit.

Les plus petits seront également invités à offrir un baptême de l’air gratuit à leur doudou toute la journée sur inscription sur place

9h30: BRIEFING pilote (obligatoire pour tous les pilotes),

10H00: MEETING AERIEN démonstration d’aéromodélisme avec des avions civils des warbirds 1ère et 2ème guerres mondiales, des

voltigeurs, des JETS des planeurs , des hélicoptères , etc…,

12h00: Réception avec les officiels

13H45: Reprise du meeting,

16H00: Visite du parc avion et rencontre avec les pilotes

17H15: Animation pour les enfants avec un largage de bonbons depuis un avion,

17H30: Reprise du meeting .

Route de Saint Martin de Hinx Lieux dit l’hippodrome Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 15 58 93 actyrosse40@gmail.com

English : Meeting aérien d’aéromodelisme

Animations and demonstrations with: exhibition of radio-controlled planes, meeting with pilots, games for children: castle & free inflatable slide.

German : Meeting aérien d’aéromodelisme

Animationen und Vorführungen mit: Ausstellung der Radiocommando-Flugzeuge, Treffen mit den Piloten, Spiele für Kinder: Schloss & kostenlose aufblasbare Rutsche.

Italiano :

Attività e dimostrazioni: esposizione di aerei radiocomandati, incontri con i piloti, giochi per bambini: castello libero e scivolo gonfiabile.

Espanol : Meeting aérien d’aéromodelisme

Actividades y demostraciones: exposición de aviones de radiocontrol, encuentros con pilotos, juegos para niños: castillo libre y tobogán hinchable.

