Meeting aérien international de Roanne Aéroport de Roanne Saint-Léger-sur-Roanne samedi 13 septembre 2025.

Le Meeting International de Roanne est un des plus importants meetings de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il réunit des équipes de présentation françaises et étrangères, des patrouilles acrobatiques et des démonstrations aériennes de haut niveau : chasseurs modernes, avions historiques, warbirds, hélicoptères, voltige aérienne, parachutisme…

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Début : 2025-09-13T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T18:00:00.000+02:00

Aéroport de Roanne Route de Combray, 42155 Saint-Léger-sur-Roanne Saint-Léger-sur-Roanne 42155 Loire