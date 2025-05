Meeting aérien Le Touquet Air Show – Le Touquet-Paris-Plage, 16 mai 2025 07:00, Le Touquet-Paris-Plage.

Pas-de-Calais

Meeting aérien Le Touquet Air Show

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-17

2025-05-16

Pour la 4ème année consécutive, le Touquet Air show revient au Touquet-Paris-Plage. Un spectacle aérien d’exception avec, au programme cette année encore, deux événements distincts le show crépusculaire du vendredi soir (payant) et le show aérien du samedi (gratuit).

Vendredi 16 mai

19h-22h30

Show crépusculaire

Aéroport International Le Touquet Elizabeth II

À l’occasion du Touquet Air Show, et suite au succès de l’an passé, Bleu Ciel Organisation et la municipalité du Touquet-Paris-Plage proposent pour la seconde fois un show crépusculaire à l’Aéroport International Le Touquet Elizabeth II. Un show spectaculaire rempli d’émotions à ne pas manquer où se mêleront aéronefs et pyrotechnie.

Au programme

Lancair Aircraft

Patrouille North American T6 et 2 Boeing Stearman COAST GARD et US NA VY

Démo Solo North American T6 « Safety Jogger »

Yakovlev-YAK 3

Patrouille « Pitts Belgian Team » 3 x Aviat Pitts US

FALCON 10 de la Marine Nationale

Ambassadeurs« Phenix » Armée de l’Air et de l’Espace (9 parachutistes)

Airbus A400 M -Tactical- Display A.A.E.

Hélicoptère NH90 SAR de la Belgian Air Force

Équipe de voltige de l’Armée de l’Air et de l’Espace -1 x Extra 330 SC

Patrouille acrobatique « Team Raven » UK- 6 x Vans RV8 Aircraft

Patrouille acrobatique« Acropitts » 2 x A viat Pitts modèle 12 et S2S

Patrouille acrobatique « Global Stars » 4 x Extra 330 SC UK

Allumage de 7 Mongolfières au sol

Programme susceptible d’être modifié*

Entrée payante

Tarif adulte, debout 17 €

Enfants -10 ans, debout 10 €

Enfants -3 ans gratuit (sur justificatif lors du contrôle des billets)

Tribune 25 €

Parking aéroport accès direct (200 places) 5 €

Parking gratuit à proximité

Chiens interdits

Places VIP avec cocktail dinatoire ou dîner assis disponibles sur demande.

Plus d’information Sylvie Grunyk

Samedi 17 mai

13h30-17h

Touquet Air Show

Front de mer

Une véritable fête aérienne qui permettra à tous de découvrir ou redécouvrir le monde de l’aviation. Un spectacle gratuit et ouvert à tous qui se déroulera sur le front de mer. Vous y retrouverez également un village composé de stands d’exposition, simulateur de vol, food trucks et buvette.

Au programme

Hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale -35F

Lancair Aircraft

Équipe de voltige de l’Armée de l’Air et de l’Espace -1 x Extra 330 SC

Patrouille acrobatique« Global Stars » Extra 330 SC UK

Patrouille North American T6 et 2x Boeing Stearman

North American T6 « Safety Jogger » Solo

Yakovlev -YAK 3

Fouga Magister

Patrouille acrobatique« Acropitts » Aviat Pitts modèle 12 et S2S

Hélicoptère NH90 SAR de la Belgian Air Force

FALCON 10 de la Marine Nationale

Patrouille « Pitts Belgian Team » A viat Pitts US

Patrouille acrobatique « Team Raven » UK

Ambassadeurs parachutistes « Phenix » Armée de l’Air et de l’Espace

Airbus A400 M -Tactical- Display A.A.E.

Programme susceptible d’être modifié* .

Front de mer

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

