Meeting aérien Saint-Yan Aéroport de Saint-Yan Saint-Yan Samedi 25 avril, 10h00 Pour le public, l’entrée est à 10 € / adulte , 5 € de 10 à 18 ans et gratuit pour les moins de 10 ans.

Meeting aérien Saint-Yan avril 2026

Le premier meeting aérien de la saison dans l’Hexagone se tiendra le samedi 25 avril 2026 et aura lieu à Saint-Yan, dans le département de la Saône-et-Loire.

Le premier meeting aérien de la saison dans l’Hexagone se tiendra le samedi 25 avril 2026 et aura lieu à Saint-Yan, dans le département de la Saône-et-Loire.

Un meeting en forme de rassemblement, avec pas moins de 200 appareils (dont de nombreux de collection) prévus cette année sur le tarmac de l’aéroport de Saint-Yan, également appelé aéroport du Charolais. Pour cette 25e édition, qui coïncide avec les 70 ans des championnats du monde de vol à voile de la même ville (ils seront célébrés en juillet), les anciens de la promotion A18 seront à l’honneur à l’occasion de leur 50ᵉ anniversaire de passage à l’École nationale de l’aviation civile (Enac).

Quant aux festivités, le programme se déroulera comme suit : le matin sera consacré à l’accueil des aéronefs qui participent au rassemblement, l’après-midi au meeting à proprement parler. À partir de 14 h, défileront dans le ciel de Saône-et-Loire des appareils de collection, un T28, un Zéphyr, un Dassault 312, un Nanchang, un Blériot XI… Toujours dans les airs, des numéros de voltige, des vols d’ULM et on en passe.

Au sol, un campement de 1914-1918 sera installé, tout comme des simulateurs de Mirage 2000, de planeur, une brocante, une exposition des Peintres de l’Air… Petite précision pour celles et ceux désireux de se rendre à ce rassemblement par les airs : si une réservation gratuite doit bien être effectuée, il n’y a pas de taxe d’atterrissage. Voilà vous savez tout, paré au décollage !

Fly-in et Meeting. Aéroport de Saint-Yan, 71600 Saint-Yan. Le samedi 25 avril 2026, de 10 h à 18 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T18:00:00.000+02:00

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https://www.dassault-aviation.com/fr/passion/actu/meeting-de-saint-yan/

Aéroport de Saint-Yan Aéroport de Saint-Yan Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire



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