Meeting aqua europa Châteauroux

2 avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux Indre

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

2026-01-31

La première édition du Meeting Aqua Europa se tiendra les 31 janvier et 1er février 2026 au centre aquatique Balsan’éo.

Cette nouvelle compétition s’inscrit dans le cadre du projet C-Cities, auquel nous sommes fiers de contribuer. Elle traduit la volonté affirmée de notre club de s’ouvrir davantage à l’Europe et de renforcer les liens sportifs, culturels et amicaux avec les villes partenaires.

Le meeting est ouvert à toutes les catégories, avec un programme de courses varié et attractif. Au-delà de la compétition, nous proposons une organisation unique, grâce à un volet spectacle intégrant musique, jeux de lumière et ambiance festive, pour faire de cet événement un moment fort de partage et de convivialité. .

2 avenue Valéry Giscard d'Estaing Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

