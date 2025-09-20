Meeting d’athlétisme Cernay

Meeting d’athlétisme Cernay samedi 20 septembre 2025.

Meeting d’athlétisme

11 rue Roger Hassenforder Cernay Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Le meeting d’athlétisme vous promet des épreuves intenses et un bel esprit sportif avec Athlétisme Cernay et Environs EHA.

Venez vivre un grand moment de sport avec le meeting d’athlétisme organisé par Athlétisme Cernay et Environs EHA. De belles épreuves sur piste et sur terrain vous attendent dans une ambiance énergique. .

11 rue Roger Hassenforder Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est julienjolly79@gmail.com

English :

Athlétisme Cernay et Environs EHA promises intense events and great sportsmanship.

German :

Das Leichtathletik-Meeting verspricht Ihnen intensive Wettkämpfe und einen schönen Sportgeist mit Athlétisme Cernay et Environs EHA.

Italiano :

L’Athlétisme Cernay et Environs EHA promette eventi intensi e grande sportività al meeting di atletica.

Espanol :

Athlétisme Cernay et Environs EHA promete pruebas intensas y una gran deportividad en la reunión de atletismo.

