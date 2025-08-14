Meeting de Deauville Barrière 2025 Deauville

Meeting de Deauville Barrière 2025 Deauville jeudi 14 août 2025.

Meeting de Deauville Barrière 2025

Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 15:30:00

fin : 2025-08-21 23:00:00

Date(s) :

2025-08-14 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-26 2025-08-28 2025-08-30

L’élite internationale du Galop vous donne rendez-vous sur l’hippodrome de Deauville-La Touques tout le mois d’août pour le Meeting de Deauville Barrière !

L’élite internationale du Galop vous donne rendez-vous sur l’hippodrome de Deauville-La Touques tout le mois d’août pour le Meeting de Deauville Barrière ! Du 3 au 30 août 2025, une exceptionnelle concentration de courses de Groupe, dont 7 labellisées Groupe 1, cumuleront l’émotion du sport. Que l’on soit passionné de courses ou novice, c’est l’assurance d’assister à de très belles épreuves intenses, opposant les meilleurs pur-sang d’Europe, voire du monde entier, associés aux meilleurs jockeys de Galop. Venez assister à une incroyable série de compétitions sportives et encourager les exploits des champions !

Courses incontournables

– Dimanche 3 août Prix Rothschild Groupe 1

– Mardi 5 août Al Rayyan Cup Prix Kesberoy & Doha Cup Prix Mangante Groupe 1

– Dimanche 10 août ARC Prix Maurice de Gheest Groupe 1

– Dimanche 17 août Prix Jacques Le Marois Aga Khan Studs Groupe 1

– Dimanche 24 août Sumbe Prix Morny et Sumbe Prix Jean Romanet Groupe 1

– Samedi 30 août Lucien Barrière Grand Prix de Deauville Groupe 2 .

Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 20 00 evenements@france-galop.com

English : Meeting de Deauville Barrière 2025

The international show jumping elite meet at the Deauville-La Touques racecourse throughout August for the Meeting de Deauville Barrière!

German : Meeting de Deauville Barrière 2025

Die internationale Elite des Galopprennsports trifft sich den ganzen August über auf der Rennbahn von Deauville-La Touques zum Meeting de Deauville Barrière!

Italiano :

L’élite internazionale del salto ostacoli sarà presente all’ippodromo di Deauville-La Touques per tutto il mese di agosto per il Meeting Deauville Barrière!

Espanol :

La élite internacional del salto de obstáculos estará presente en el hipódromo de Deauville-La Touques durante todo el mes de agosto con motivo del Meeting de la Barrière de Deauville

L’événement Meeting de Deauville Barrière 2025 Deauville a été mis à jour le 2025-08-08 par OT SPL Deauville