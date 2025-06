Meeting de Deauville-Clairefontaine 2025 Route de Clairefontaine à Tourgéville Tourgéville 30 juin 2025 10:00

Calvados

Meeting de Deauville-Clairefontaine 2025 Route de Clairefontaine à Tourgéville Hippodrome de Deauville-Clairefontaine Tourgéville Calvados

Début : 2025-06-30 10:00:00

fin : 2025-10-21 18:30:00

2025-06-30

2025-07-02

2025-07-11

2025-07-13

2025-07-14

2025-07-16

2025-07-20

2025-07-26

2025-07-28

2025-08-02

2025-08-06

2025-08-08

2025-08-11

2025-08-15

2025-08-18

2025-08-22

2025-08-25

2025-08-27

2025-09-05

2025-10-21

C’est une tradition immuable datant de 1928. Depuis bientôt cent ans, à l’arrivée des beaux jours, l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine lance sa saison de courses hippiques. En 2025, le meeting se déroule du 17 juin au 24 octobre, et aucune journée ne ressemble à une autre ! Ici, les activités sont multiples arpenter les coulisses lors d’une visite guidée, observer les chevaux au rond de présentation, shopper au Village des Exposants, parier pour la première fois… Le monde du turf se dévoile sous tous les angles.

DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE, L’HIPPODROME AUX TROIS DISCIPLINES

Selon le calendrier, les chevaux sautent au-dessus d’un obstacle ; ils peuvent aussi courir le plus vite possible sur l’une des quatre pistes en gazon, ou être attelés avec leur partenaire de course aux commandes. Une diversité aussi riche grâce à la capacité de l’hippodrome d’être le seul sur la côte normande à accueillir les trois types de courses plat, trot et obstacles.

ROYAUME DES ENFANTS

« A Clairefontaine, les enfants sont rois ». C’est LE leitmotiv de l’hippodrome ! Tout est pensé pour eux un village aux multiples activités, une garderie, des jeux, des goûters, des distributions de bonbons, deux mascottes venues saluer chaleureusement les enfants… Un vrai royaume où les parents peuvent les déposer leurs petits jockeys gratuitement et en toute sécurité.

LE CHAMP DE COURSES LE PLUS FLEURI DE FRANCE

A Deauville-Clairefontaine, la nature est partout. Plus de 100 000 fleurs ornent les bâtiments et l’intérieur des pistes est composé d’un marais renaturé, superbe réserve naturelle végétale et animale. L’hippodrome a d’ailleurs été la première structure hippique à atteindre l’échelon Excellence du label EquuRES ! Cette reconnaissance montre l’implication des équipes afin de maîtriser les sujets phares du label les économies d’énergie, la préservation des ressources et la biodiversité, et enfin la qualité des sols, de l’eau, de l’air.

PROGRAMME JOUR PAR JOUR

• 17 juin courses d’obstacles. Thème Propriétaire d’un jour et métiers avec l’AFASE

• 30 juin courses d’obstacles. Thème La magie de la musique

• 02 juillet courses de plat. Thème Les villes de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie

• 11 juillet courses de plat. Thème La magie des produits du terroir

• 13 juillet courses de trot. Thème Jouets et sport avec Playbonheur et Team Active

• 14 juillet courses de trot. Thème En bleu, blanc, rouge

• 16 juillet courses d’obstacles. Thème La magie de la maison et du jardin

• 20 juillet courses de trot. Thème Trophée des Vans Barbot et des Etalons Trotteurs

• 26 juillet courses de plat. La magie de la bande dessinée avec Bamboo Edition

• 28 juillet courses d’obstacles. Thème La magie des #JockeysStar

• 02 août courses de plat. Thème La magie des Promenades Musicales du Pays d’Auge

• 06 août courses de plat. Thème La magie du monde médiéval

• 08 août courses de plat. Thème La magie de Gärten on the beach

• 11 août courses d’obstacles. Thème Soirée d’exception Tribute to Queen et Elektrik Monday en première partie

• 15 août courses de plat. Thème La magie des paris avec GenyBet

• 18 août courses de plat. Thème Deauville Tattoo Festival

• 22 août courses de plat. Thème La magie des enfants, journée HappyKids !

• 25 août courses de plat. Thème La magie du Race and Care et du bien-être animal

• 27 août courses d’obstacles. Thème La magie du Festival du Cinéma Américain

• 05 septembre courses d’obstacles. Thème La magie d’une course pour l’emploi

• 21 octobre courses de plat. Thème La magie de la solidarité

• 24 octobre courses de plat. Thème La magie d’Halloween avec Loisirs Normandie

Route de Clairefontaine à Tourgéville Hippodrome de Deauville-Clairefontaine

Tourgéville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 69 00 contact@hippodrome-deauville-clairefontaine.com

English : Meeting de Deauville-Clairefontaine 2025

It?s an immutable tradition dating back to 1928. For almost a hundred years, when the warm weather arrives, the Deauville-Clairefontaine racecourse has been launching its racing season. In 2025, the meeting runs from June 17 to October 24, and no two days are alike! There’s plenty to do here: go behind the scenes on a guided tour, watch the horses in the show ring, shop in the Exhibitors’ Village, place your first bet… The world of turf racing is revealed from every angle.

DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE, THE RACECOURSE OF THREE DISCIPLINES

Depending on the calendar, the horses jump over an obstacle; they can also run as fast as possible on one of the four grass tracks, or be harnessed with their racing partner at the controls. This rich diversity is made possible by the fact that the racecourse is the only one on the Normandy coast to host all three types of racing: flat, trotting and jumping.

CHILDREN’S KINGDOM

« At Clairefontaine, children are king. It’s THE racecourse motto! Everything is designed with them in mind: a village with a wide range of activities, a day nursery, games, snacks, candy distribution, two mascots to greet the children warmly? A veritable kingdom where parents can drop off their little jockeys free of charge and in complete safety.

FRANCE’S MOST FLOWER-FILLED RACECOURSE

Nature is everywhere at Deauville-Clairefontaine. More than 100,000 flowers adorn the buildings, and the inside of the racecourse features a renaturalized marsh, a superb natural reserve for plants and animals. In fact, the racecourse was the first to achieve the Excellence level of the EquuRES label! This recognition demonstrates the commitment of our teams to mastering the label?s key issues: energy savings, resource conservation and biodiversity, and soil, water and air quality.

DAY-BY-DAY PROGRAM

? June 17: Obstacle course. Theme: Owner for a day and professions with AFASE

? June 30: obstacle courses. Theme: The magic of music

? July 02: flat races. Theme: The towns of the Communauté de Communes C?ur Côte Fleurie

? July 11: flat races. Theme: The magic of local produce

? July 13: trotting races. Theme: Toys and sports with Playbonheur and Team Active

? July 14: Trotting races. Theme: En bleu, blanc, rouge

? July 16: Obstacle course. Theme: The magic of home and garden

? July 20: trotting races. Theme: Trophée des Vans Barbot et des Etalons Trotteurs

? July 26: flat races. The magic of comics with Bamboo Edition

? July 28: obstacle races. Theme: The magic of #JockeysStar

? August 02: flat races. Theme: The magic of Promenades Musicales du Pays d’Auge

? August 06: flat races. Theme: The magic of the medieval world

? August 08: flat races. Theme: The magic of Gärten on the beach

? August 11: obstacle courses. Theme: Exceptional evening Tribute to Queen and Elektrik Monday open the evening

? August 15: flat races. Theme: The magic of betting with GenyBet

? August 18: Flat races. Theme: Deauville Tattoo Festival

? August 22: flat races. Theme: The magic of children, HappyKids Day!

? August 25: Flat races. Theme: The magic of Race and Care and animal welfare

? August 27: Obstacle course. Theme: The magic of the American Film Festival

? September 05: obstacle races. Theme: The magic of a race for employment

? October 21: flat races. Theme: The magic of solidarity

? October 24: flat races. Theme: The magic of Halloween with Loisirs Normandie

German : Meeting de Deauville-Clairefontaine 2025

Es ist eine unveränderliche Tradition, die bis ins Jahr 1928 zurückreicht. Seit fast 100 Jahren beginnt die Pferderennsaison auf der Pferderennbahn von Deauville-Clairefontaine, wenn die Sonne scheint. Im Jahr 2025 findet das Meeting vom 17. Juni bis zum 24. Oktober statt, und kein Tag gleicht dem anderen! Hier gibt es viele Aktivitäten: Bei einer Führung hinter die Kulissen blicken, die Pferde im Vorführring beobachten, im Ausstellerdorf shoppen, zum ersten Mal wetten? Die Welt des Turfs lässt sich aus allen Blickwinkeln betrachten.

DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE, DIE RENNBAHN DER DREI DISZIPLINEN

Je nach Zeitplan springen die Pferde über ein Hindernis, laufen so schnell wie möglich auf einer der vier Grasbahnen oder werden mit ihrem Rennpartner am Steuer eingespannt. Diese reiche Vielfalt verdankt die Rennbahn ihrer Fähigkeit, als einzige an der normannischen Küste alle drei Rennarten auszutragen: Flachrennen, Trabrennen und Hindernisrennen.

KÖNIGREICH DER KINDER

« In Clairefontaine sind die Kinder Könige ». Das ist DAS Leitmotiv der Rennbahn! Alles ist auf sie zugeschnitten: ein Dorf mit zahlreichen Aktivitäten, Kinderbetreuung, Spiele, Snacks, Süßigkeiten, zwei Maskottchen, die die Kinder herzlich begrüßen? Ein wahres Königreich, in dem die Eltern ihre kleinen Jockeys kostenlos und in aller Sicherheit abgeben können.

DIE BLUMENREICHSTE RENNBAHN FRANKREICHS

In Deauville-Clairefontaine ist die Natur allgegenwärtig. Mehr als 100.000 Blumen schmücken die Gebäude und das Innere der Rennbahnen besteht aus einem renaturierten Sumpfgebiet, einem großartigen Naturreservat für Pflanzen und Tiere. Die Rennbahn war übrigens die erste Pferderennbahn, die die Stufe Excellence des EquuRES-Labels erreicht hat! Diese Anerkennung zeigt, wie sehr sich die Teams bemühen, die wichtigsten Themen des Gütesiegels zu meistern: Energieeinsparung, Ressourcenschutz und Biodiversität sowie Boden-, Wasser- und Luftqualität.

PROGRAMM TAG FÜR TAG

? 17. Juni: Hindernisläufe. Thema: Besitzer für einen Tag und Berufe mit der AFASE

? 30. Juni: Hindernisläufe. Thema: Die Magie der Musik

? 02. Juli: Flachrennen. Thema: Die Städte der Communauté de Communes C?ur Côte Fleurie

? 11. Juli: Flachrennen. Thema: Die Magie der regionalen Produkte

? 13. Juli: Trabrennen. Thema: Spielzeug und Sport mit Playbonheur und Team Active

? 14. Juli: Trabrennen. Thema: In blau, weiß, rot

? 16. Juli: Hindernisrennen. Thema: Die Magie von Haus und Garten

? 20. Juli: Trabrennen. Thema: Trophäe der Barbot-Vans und der trabenden Hengste

? 26. Juli: Flachrennen. Die Magie der Comics mit Bamboo Edition

? 28. Juli: Hindernisrennen. Thema: Die Magie der #JockeysStar

? 02. August: Flachrennen. Thema: Die Magie der Promenades Musicales du Pays d’Auge

? 06. August: Flachrennen. Thema: Der Zauber der mittelalterlichen Welt

? 08. August: Flachrennen. Thema: Die Magie von Gärten am Strand

? 11. August: Hindernisläufe. Thema: Außergewöhnlicher Abend Tribute to Queen und Elektrik Monday als Vorgruppe

? 15. August: Flachrennen. Thema: Die Magie des Wettens mit GenyBet

? 18. August: Flachrennen. Thema: Deauville Tattoo Festival

? 22. August: Flachrennen. Thema: Die Magie der Kinder, HappyKids-Tag!

? 25. August: Flachrennen. Thema: Die Magie von Race and Care und Tierschutz

? 27. August: Hindernisrennen. Thema: Die Magie des Festivals des Amerikanischen Films

? 05. September: Hindernisrennen. Thema: Die Magie eines Rennens für Arbeitsplätze

? 21. Oktober: Flachrennen. Thema: Die Magie der Solidarität

? 24. Oktober: Flachrennen. Thema: Der Zauber von Halloween mit Loisirs Normandie

Italiano :

È una tradizione immutabile che risale al 1928. Da quasi cento anni, quando arriva il bel tempo, l’ippodromo di Deauville-Clairefontaine dà il via alla sua stagione di corse. Nel 2025, il meeting si svolge dal 17 giugno al 24 ottobre, e non ci sono due giorni uguali! C’è molto da fare qui: fare una visita guidata dietro le quinte, osservare i cavalli nel ring di presentazione, fare acquisti nel villaggio degli espositori, piazzare la prima scommessa… Il mondo delle corse su erba viene svelato da ogni angolazione.

DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE, L’IPPODROMO CON TRE DISCIPLINE

A seconda del calendario, i cavalli saltano un ostacolo; possono anche correre il più velocemente possibile su una delle quattro piste in erba, o essere imbrigliati con il loro compagno di corsa ai comandi. Questa ricca diversità è resa possibile dal fatto che l’ippodromo è l’unico sulla costa della Normandia a ospitare tutti e tre i tipi di corsa: in piano, al trotto e a salti.

IL REGNO DEI BAMBINI

« A Clairefontaine i bambini sono i re. È il motto dell’ippodromo! Tutto è pensato per loro: un villaggio con tante attività, un asilo nido, giochi, merende, dolci, due mascotte che accolgono calorosamente i bambini? Un vero e proprio regno dove i genitori possono lasciare i loro piccoli fantini gratuitamente e in tutta sicurezza.

L’IPPODROMO PIÙ FIORITO DELLA FRANCIA

La natura è ovunque a Deauville-Clairefontaine. Più di 100.000 fiori adornano gli edifici e l’interno dell’ippodromo è una palude rinaturalizzata, una splendida riserva naturale per piante e animali. L’ippodromo è stato anche il primo a raggiungere il livello di eccellenza del marchio EquuRES! Questo riconoscimento dimostra l’impegno dei nostri team nel padroneggiare gli aspetti chiave del marchio: risparmio energetico, conservazione delle risorse e della biodiversità, qualità del suolo, dell’acqua e dell’aria.

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

17 giugno: Percorso a ostacoli. Tema: Proprietario per un giorno e professioni con AFASE

30 giugno: percorso a ostacoli. Tema: La magia della musica

02 luglio: corsa in piano. Tema: Le città della Communauté de Communes Côte Fleurie

11 luglio: corsa in piano. Tema: La magia dei prodotti locali

13 luglio: corse al trotto. Tema: Giocattoli e sport con Playbonheur e Team Active

14 luglio: corse al trotto. Tema: En bleu, blanc, rouge

16 luglio: Percorso a ostacoli. Tema: La magia della casa e del giardino

20 luglio: gare di trotto. Tema: Trofeo Barbot Vans e Stalloni da trotto

26 luglio: corse in piano. La magia dei fumetti con Bamboo Edition

28 luglio: corse a ostacoli. Tema: La magia di #JockeysStar

02 agosto: corse in piano. Tema: La magia delle Promenades Musicales du Pays d’Auge

06 agosto: corse in piano. Tema: La magia del mondo medievale

08 agosto: corse in piano. Tema: La magia di Gärten sulla spiaggia

11 agosto: corsa a ostacoli. Tema: Serata eccezionale Tributo ai Queen e Elektrik Monday come gruppo di supporto

15 agosto: gare in piano. Tema: La magia delle scommesse con GenyBet

18 agosto: corse in piano. Tema: Festival dei tatuaggi di Deauville

22 agosto: corse in piano. Tema: La magia dei bambini, HappyKids Day!

25 agosto: corse in piano. Tema: La magia della corsa e della cura e del benessere degli animali

27 agosto: gare ad ostacoli. Tema: La magia del Festival del Cinema Americano

05 settembre: corsa a ostacoli. Tema: La magia di una corsa per il lavoro

21 ottobre: corsa in piano. Tema: La magia della solidarietà

24 ottobre: corsa in piano. Tema: La magia di Halloween con Loisirs Normandie

Espanol :

Es una tradición inmutable que se remonta a 1928. Desde hace casi cien años, cuando llega el buen tiempo, el hipódromo de Deauville-Clairefontaine lanza su temporada de carreras. En 2025, las carreras se celebran del 17 de junio al 24 de octubre, ¡y no hay dos días iguales! Hay mucho que hacer: hacer una visita guiada entre bastidores, ver a los caballos en la pista de presentación, comprar en el Pueblo de los Expositores, hacer su primera apuesta… El mundo de las carreras de turf se revela desde todos los ángulos.

DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE, EL HIPÓDROMO CON TRES DISCIPLINAS

Según el calendario, los caballos saltan un obstáculo; también pueden correr lo más rápido posible en una de las cuatro pistas de hierba, o ser enjaezados con su compañero de carreras a los mandos. Esta rica diversidad es posible gracias a que el hipódromo es el único de la costa normanda que acoge los tres tipos de carreras: llanas, al trote y de saltos.

EL REINO DE LOS NIÑOS

« En Clairefontaine, los niños son los reyes. Es el lema del hipódromo Todo está pensado para ellos: un pueblo con multitud de actividades, una guardería, juegos, meriendas, golosinas, dos mascotas para recibir calurosamente a los niños.. Un auténtico reino donde los padres pueden dejar a sus pequeños jinetes gratuitamente y con total seguridad.

EL HIPÓDROMO MÁS FLORIDO DE FRANCIA

La naturaleza está presente en Deauville-Clairefontaine. Más de 100.000 flores adornan los edificios y el interior del hipódromo es una marisma renaturalizada, una magnífica reserva natural para plantas y animales. El hipódromo fue también el primero en alcanzar el nivel de excelencia de la etiqueta EquuRES Este reconocimiento demuestra el compromiso de nuestros equipos para dominar los aspectos clave de la etiqueta: ahorro de energía, preservación de los recursos y la biodiversidad, y calidad del suelo, el agua y el aire.

PROGRAMA DÍA A DÍA

? 17 de junio: Carrera de obstáculos. Tema: Propietario por un día y profesiones con AFASE

? 30 de junio: Carrera de obstáculos. Tema: La magia de la música

? 02 de julio: carreras planas. Tema: Los pueblos de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie

? 11 de julio: carreras planas. Tema: La magia de los productos locales

? 13 de julio: carreras de trote. Tema: Juguetes y deporte con Playbonheur y Team Active

? 14 de julio: Carreras de trote. Tema: En bleu, blanc, rouge

? 16 de julio: Carrera de obstáculos. Tema: La magia del hogar y del jardín

? 20 de julio: Carreras de trote. Tema: Vans Barbot y sementales trotones

? 26 de julio: carreras planas. La magia de los cómics con Edición Bambú

? 28 de julio: carreras de obstáculos. Tema: La magia de los #JockeysStar

? 02 de agosto: carreras planas. Tema: La magia de las Promenades Musicales du Pays d’Auge

? 06 de agosto: carreras planas. Tema: La magia del mundo medieval

? 08 de agosto: carreras planas. Tema: La magia de Gärten en la playa

? 11 de agosto: carrera de obstáculos. Tema: Noche excepcional Tributo a Queen y Elektrik Monday como teloneros

? 15 de agosto: Carreras planas. Tema: La magia de apostar con GenyBet

? 18 de agosto: Carreras planas. Tema: Festival de tatuajes de Deauville

? 22 de agosto: Carreras planas. Tema: La magia de los niños, HappyKids Day

? 25 de agosto: carreras planas. Tema: La magia de las carreras y el bienestar de los animales

? 27 de agosto: Carreras de obstáculos. Tema: La magia del Festival de Cine Americano

? 05 de septiembre: carreras de obstáculos. Tema: La magia de una carrera por el empleo

? 21 de octubre: carreras planas. Tema: La magia de la solidaridad

? 24 de octubre: carreras planas. Tema: La magia de Halloween con Loisirs Normandie

