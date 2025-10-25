Meeting de la Trouille Ti Dour Lannion

Meeting de la Trouille Ti Dour Lannion samedi 25 octobre 2025.

Meeting de la Trouille

Ti Dour 49 Avenue de Park Nevez Lannion Côtes-d’Armor

Date : 

Début : 2025-10-25 12:30:00

fin : 2025-10-25

Début : 2025-10-25 12:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Lannion natation organise la douzième édition du meeting de la trouille, une compétition de natation pour les enfants nés en 2014 et après.

Cet évènement vise à leur faire découvrir la compétition autrement (déguisement, jeu de lumière, défilé…). .

Ti Dour 49 Avenue de Park Nevez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

