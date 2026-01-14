Meeting de l’Eure Val-de-Reuil
10ème édition du Meeting Indoor de l’Eure. Intégré dans le circuit Elite Français, ce meeting international dispose du plus important label européen. Dans une des plus belle structure Européenne, les plus grands noms de l’athlétisme mondial vous offrirons un spectacle exceptionnel. .
