Meeting de l’Eure Val-de-Reuil

Meeting de l’Eure

Stade Jesse Owen, Chaussée de Ritterhude Val-de-Reuil Eure

Début : 2026-02-01 13:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

10ème édition du Meeting Indoor de l’Eure. Intégré dans le circuit Elite Français, ce meeting international dispose du plus important label européen. Dans une des plus belle structure Européenne, les plus grands noms de l’athlétisme mondial vous offrirons un spectacle exceptionnel. .

Stade Jesse Owen, Chaussée de Ritterhude Val-de-Reuil 27100 Eure Normandie

