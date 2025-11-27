Meeting de l’industrie La Maison des industries – Niort Niort

Meeting de l’industrie Jeudi 27 novembre, 14h00 La Maison des industries – Niort Deux-Sèvres

La Maison des industries – Niort 3 rue Archimède 79000 NIORT Niort 79000 Noron Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Venez découvrir l’industrie et ses métiers. Métallurgie Métiers de l’industrie