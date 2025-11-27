Meeting de l’industrie La Maison des industries – Niort Niort
Meeting de l’industrie La Maison des industries – Niort Niort jeudi 27 novembre 2025.
Meeting de l’industrie Jeudi 27 novembre, 14h00 La Maison des industries – Niort Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-27T14:00:00 – 2025-11-27T16:15:00
Fin : 2025-11-27T14:00:00 – 2025-11-27T16:15:00
La Maison des industries – Niort 3 rue Archimède 79000 NIORT Niort 79000 Noron Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549046757 »}]
Venez découvrir l’industrie et ses métiers. Métallurgie Métiers de l’industrie