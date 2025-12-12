Meeting de Paris Indoor à l’Accor Arena Accor Arena Paris
Meeting de Paris Indoor à l’Accor Arena Accor Arena Paris dimanche 25 janvier 2026.
Pendant deux heures, les étoiles de la discipline se bousculeront pour assurer le spectacle dans une salle surchauffée ! Venez applaudir les meilleurs athlètes français et internationaux sous les projecteurs de la mythique salle parisienne.
Les meilleurs athlètes du monde sont déjà de retour pour le Meeting de Paris ! Après les Jeux en 2024 et une édition 2025 exceptionnelle, le prochain chapitre du grand livre de l’athlé parisien pointe (déjà) le bout de son nez ! Rendez-vous à l’Accor Arena le dimanche 25 janvier.
Le dimanche 25 janvier 2026
de 14h30 à 18h00
payant
A partir de 17,50 €
Tout public.
début : 2026-01-25T15:30:00+01:00
fin : 2026-01-25T19:00:00+01:00
Accor Arena 8 Boulevard de Bercy 75012 Paris
https://www.accorarena.com/fr/programmation/meeting-de-paris-indoor-2024–750a5