Meeting de Paris Indoor à l’Accor Arena Accor Arena Paris

Pendant deux heures, les étoiles de la discipline se bousculeront pour assurer le spectacle dans une salle surchauffée ! Venez applaudir les meilleurs athlètes français et internationaux sous les projecteurs de la mythique salle parisienne.

Les meilleurs athlètes du monde sont déjà de retour pour le Meeting de Paris ! Après les Jeux en 2024 et une édition 2025 exceptionnelle, le prochain chapitre du grand livre de l’athlé parisien pointe (déjà) le bout de son nez ! Rendez-vous à l’Accor Arena le dimanche 25 janvier.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 14h30 à 18h00

payant

A partir de 17,50 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-25T15:30:00+01:00

fin : 2026-01-25T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-25T14:30:00+02:00_2026-01-25T18:00:00+02:00

Accor Arena 8 Boulevard de Bercy 75012 Paris

https://www.accorarena.com/fr/programmation/meeting-de-paris-indoor-2024–750a5