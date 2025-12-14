Meeting du bout de l’an Saint-Lô
85 Rue Yvonne Godard Saint-Lô Manche
Début : Samedi Samedi 2025-12-27
fin : 2025-12-28
2025-12-27
Rendez-vous les 27 et 28 décembre au Centre Aquatique de Saint-Lô Agglo pour deux jours de compétition et d’ambiance festive !
Événement labellisé régional par la Ligue de Normandie, il accueillera cette année les nageurs Benjamins, Juniors 1 & 2, Juniors 3 et plus.
Ce qui vous attend
– Des séries relevées et des finales qui promettent du spectacle,
– Plusieurs niveaux de récompenses pour valoriser toutes les performances,
– Une ambiance chaleureuse pour terminer l’année entre passionnés.
Que vous soyez nageur, coach, supporter ou simple curieux, venez partager ce dernier grand moment sportif de l’année ! .
