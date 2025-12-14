Meeting du bout de l’an Saint-Lô

Meeting du bout de l’an

85 Rue Yvonne Godard Saint-Lô Manche

Samedi 2025-12-27

2025-12-28

2025-12-27

Rendez-vous les 27 et 28 décembre au Centre Aquatique de Saint-Lô Agglo pour deux jours de compétition et d’ambiance festive !

Événement labellisé régional par la Ligue de Normandie, il accueillera cette année les nageurs Benjamins, Juniors 1 & 2, Juniors 3 et plus.

Ce qui vous attend

– Des séries relevées et des finales qui promettent du spectacle,

– Plusieurs niveaux de récompenses pour valoriser toutes les performances,

– Une ambiance chaleureuse pour terminer l’année entre passionnés.

Que vous soyez nageur, coach, supporter ou simple curieux, venez partager ce dernier grand moment sportif de l’année ! .

