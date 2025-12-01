Meeting hippique d’hiver Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer
Meeting hippique d’hiver Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer lundi 1 décembre 2025.
Meeting hippique d’hiver
Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard Kennedy Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
Début : 2025-12-01
fin : 2025-03-10
2025-12-01
Spectacle, adrénaline, émotion !
Du 1er décembre jusqu’au 10 mars 2026, le Meeting d’Hiver de l’Hippodrome de la Côte d’Azur vous propose de nombreuses réunions de courses plat, obstacle et trot ainsi que des animations gratuites pour les enfants.
Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard Kennedy Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 02 44 44
English : Horseracing Winter Meeting
Spectacle, adrenaline, excitement!
From 1 December to 10 March 2026, the Côte d’Azur Racecourse Winter Meeting offers a wide range of races: flat, steeplechase and trotting, as well as free entertainment for children.
German : Winterpferdemeeting
Spektakel, Adrenalin, Emotionen!
Vom 1. Dezember bis zum 10. März 2026 bietet Ihnen das Wintermeeting des Hippodroms der Côte d’Azur zahlreiche Rennveranstaltungen: Flachrennen, Hindernisrennen und Trabrennen sowie kostenlose Animationen für Kinder.
Italiano : Incontro invernale di cavalli
Spettacolo, adrenalina, emozioni!
Dal 1° dicembre al 10 marzo 2026, il Meeting d’Hiver dell’Ippodromo della Costa Azzurra propone numerose corse: piana, ad ostacoli e al trotto, oltre ad animazioni gratuite per i bambini.
Espanol :
Espectáculo, adrenalina, emoción
Del 1 de diciembre al 10 de marzo de 2026, el Winter Meeting del Hipódromo de la Costa Azul ofrecerá numerosas carreras en llano, saltos y trote, así como animaciones gratuitas para los niños.
