Meeting hippique d’hiver Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer

Meeting hippique d’hiver

Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard Kennedy Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Début : 2025-12-01

fin : 2025-03-10

2025-12-01

Spectacle, adrénaline, émotion !

Du 1er décembre jusqu’au 10 mars 2026, le Meeting d’Hiver de l’Hippodrome de la Côte d’Azur vous propose de nombreuses réunions de courses plat, obstacle et trot ainsi que des animations gratuites pour les enfants.

English : Horseracing Winter Meeting

Spectacle, adrenaline, excitement!

From 1 December to 10 March 2026, the Côte d’Azur Racecourse Winter Meeting offers a wide range of races: flat, steeplechase and trotting, as well as free entertainment for children.

German : Winterpferdemeeting

Spektakel, Adrenalin, Emotionen!

Vom 1. Dezember bis zum 10. März 2026 bietet Ihnen das Wintermeeting des Hippodroms der Côte d’Azur zahlreiche Rennveranstaltungen: Flachrennen, Hindernisrennen und Trabrennen sowie kostenlose Animationen für Kinder.

Italiano : Incontro invernale di cavalli

Spettacolo, adrenalina, emozioni!

Dal 1° dicembre al 10 marzo 2026, il Meeting d’Hiver dell’Ippodromo della Costa Azzurra propone numerose corse: piana, ad ostacoli e al trotto, oltre ad animazioni gratuite per i bambini.

Espanol :

Espectáculo, adrenalina, emoción

Del 1 de diciembre al 10 de marzo de 2026, el Winter Meeting del Hipódromo de la Costa Azul ofrecerá numerosas carreras en llano, saltos y trote, así como animaciones gratuitas para los niños.

