Meeting IMMOSPHERE Valence Piscine Jean Pommier Valence

Meeting IMMOSPHERE Valence

Piscine Jean Pommier 40 Avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Le club des Enfants du Rhône est heureux d’accueillir les nageurs U13 et dans le bassin de la piscine Jean Pommier. Au programme série Finale relais, confrontation et accès en finale sur différentes courses.

.

Piscine Jean Pommier 40 Avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes edrvalence@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Enfants du Rhône club is delighted to welcome U13 and ? swimmers to the Jean Pommier pool. On the program: series finals relays, confrontation and access to the finals in various races.

L’événement Meeting IMMOSPHERE Valence Valence a été mis à jour le 2026-03-14 par Valence Romans Tourisme