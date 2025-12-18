Meeting International de Nantes – Athlétisme indoor Stadium Métropolitain Pierre Quinon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 19:00 – 22:30

Gratuit : non 5 € à 10 € 5 € à 10 € Billetterie : nmathle.fr/billetterie-meeting Tout public

Le Meeting International de Nantes revient au Stadium Pierre-Quinon le vendredi 23 janvier 2026, avec une nouvelle programmation sportive et la présence d’athlètes parmi les meilleurs du moment. L’événement promet une nouvelle édition de haut niveau, fidèle à la tradition nantaise d’un meeting spectaculaire et convivial. Épreuves internationales :- Femmes : 60 m., 60 m. haies, 400 m., perche, longueur- Hommes : 60 m., 60 m. haies, 800 m. Épreuves régionales :- Femmes : 800 m.- Hommes : 400 m. Épreuves handisport :- Femmes : 60 m.- Hommes : 60 m. Suivez les résultats en direct et les coulisses du Meeting sur les réseaux sociaux du Nantes Métropole Athlétisme sur @nmathle Facebook, Twitter et InstagramPour tous vos messages, commentaires et encouragements relatifs au Meeting, utilisez le hashtag #IndoorNantes ! Cette année, c’est Stadion qui offre aux passionnés une retransmission en direct et en intégralité du Meeting International de Nantes. L’évènement sera diffusé en live sur la page Facebook de Stadion.

Stadium Métropolitain Pierre Quinon Nantes Nord Nantes 44300



