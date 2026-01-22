Meeting International d’Endurance Équestre

Verrie Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

L’Association Equi Saumur Endurance annonce la tenue de la 5ème édition de son meeting d’endurance équestre. Un rendez-vous incontournable pour la promotion d’une discipline et la valorisation d’un territoire.

Cet événement international rassemble près de 400 équipes, confirmant ainsi son statut de rendez-vous majeur dans le calendrier équestre et témoignant de l’engouement croissant pour cette discipline sur les terres Saumuroises.

Cette compétition de trois jours propose des épreuves ouvertes à tous les cavaliers CEI & CEIYJ (3*, 2*, 1*), ainsi que des épreuves Amateurs, Clubs et SHF.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2026. .

Verrie 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire organisation@equisaumurendurance.fr

English :

The Equi Saumur Endurance Association announces the 5th edition of its equestrian endurance meeting. A must-attend event for the promotion of a discipline and the enhancement of a region.

L’événement Meeting International d’Endurance Équestre Verrie a été mis à jour le 2026-01-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME