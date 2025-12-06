Meeting international Perch’Xtrem 2026 Caen

Meeting international Perch’Xtrem 2026

Palais des Sports Caen la mer Caen Calvados

Samedi 2026-01-31

2026-02-01

2026-01-31

La deuxième édition du meeting international Perch’Xtrem se déroulera les 30 et 31 janvier 2026 au Palais des Sports de Caen !

Il rassemblera des grands athlètes mondiaux pour un show de saut à la perche à couper le souffle !

Perch’Xtrem 2026 s’annonce comme bien plus qu’un meeting un véritable festival du saut à la perche. Des stars mondiales, des jeunes en devenir, un public au plus près de l’action, dans une arène conçue pour vibrer. Chaque concours, chaque barre, chaque saut pourra être un moment d’histoire.

Billetterie ouverte sur www.perchxtrem.com/billetterie

Places limitées réservez dès maintenant pour vivre deux soirées spectaculaires au cœur de l’arène caennaise.

Perch’Xtrem est un meeting international de saut à la perche, qui réunira les plus grands noms de la discipline dans une configuration innovante et spectaculaire. Organisé par l’association AOMH, cet événement ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable de l’athlétisme en Normandie, en attirant des athlètes de renom et un public passionné. Perch’Xtrem s’inscrit dans le circuit Silver du World Athletics Tour. .

English : Meeting international Perch’Xtrem 2026

The second Perch-Xtrem international meeting will take place on January 30 and 31, 2026 at the Palais des Sports in Caen!

It will bring together some of the world’s greatest athletes for a breathtaking pole-vaulting show!

