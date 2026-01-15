Meeting Metz Moselle Athlélor 2026 L’Anneau Halle d’athlétisme de Metz Metz

Meeting Metz Moselle Athlélor 2026

L’Anneau Halle d’athlétisme de Metz 93 rue du Général Metman Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Le club d’Athlétisme Metz Métropole organise le meeting International Metz Moselle Athlélor indoor à la halle d’athlétisme de Metz. Cet événement accueillera de grands champions nationaux et internationaux.

Le Meeting d’athlétisme de Metz permet la promotion de l’athlétisme, sport universel et sport olympique numéro 1.

C’est une vitrine idéale pour la Ville de Metz, le Département de la Moselle et la Grande Région Grand Est, au travers d’une organisation de qualité, d’une compétition de haut niveau sportif.Tout public

.

L’Anneau Halle d’athlétisme de Metz 93 rue du Général Metman Metz 57070 Moselle Grand Est a2m.metz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Metz Métropole athletics club is organizing the Metz Moselle Athlélor indoor international meeting at the Metz athletics hall. The event will feature major national and international champions.

The Metz Meeting d?athlétisme promotes athletics, a universal sport and the number 1 Olympic sport.

It’s an ideal showcase for the city of Metz, the Moselle department and the Greater East Region, with its high-quality organization and top-level sporting competition.

L’événement Meeting Metz Moselle Athlélor 2026 Metz a été mis à jour le 2026-01-15 par AGENCE INSPIRE METZ