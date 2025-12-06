Meeting Miramas Métropole Stadium Miramas Métropole Miramas

Meeting Miramas Métropole

Vendredi 30 janvier 2026 de 19h à 22h30. Stadium Miramas Métropole Boulevard de l’Olympie Miramas Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 22:30:00

Le Meeting Miramas Métropole revient le 30 janvier 2026, de 19h à 22h30, au Stadium Miramas Métropole, pour une édition placée sous le signe de la haute performance et du spectacle sportif. Intégré au World Athletics Indoor Tour Silver, l’événement réunira une nouvelle fois des athlètes de niveau international prêts à offrir une soirée exceptionnelle.



Un programme relevé et explosif.



Pour cette édition 2026, les épreuves suivantes seront au programme



HOMMES

– 60 m

– 60 m haies

– 1500 m

– Triple saut

– Perche



FEMMES

– 60 m haies

– 800 Perche



HANDI SPORT

– 60 M et Longueur .

English :

The Meeting Miramas Métropole returns on January 30, 2026, from 7pm to 10.30pm, at the Stadium Miramas Métropole, for another edition of high performance and sporting spectacle.

