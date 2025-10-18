Meeting National de Paris d’Automne Piscine Georges-Vallerey PARIS

La piscine George Vallerey (20e) accueille les 18 et 19 octobre 2025, le Meeting National de Paris d’Automne. Organisé par le CD75 pour les benjamins et plus, le tournoi débutera avec des épreuves dès 9 h. Venez nombreux encourager les athlètes !

La piscine ne sera pas accessible à la nage libre ces deux jours.

Venez encourager les athlètes pour le Meeting National de Paris d’Automne !

Du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 19 octobre 2025 :

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS

https://www.vallerey-piscine.fr/ hello-georgesvallerey@ucpa.asso.fr