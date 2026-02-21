Meeting poétique Compagnie Du Tout Vivant Espace culturel l’Espinoa Baignes-Sainte-Radegonde

Meeting poétique Compagnie Du Tout Vivant

Espace culturel l’Espinoa Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Pour réussir la meilleure tarte aux pommes meeting poétique sur le pouvoir et les dérives des algorithmes.

.

Espace culturel l’Espinoa Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02

English : Meeting poétique Compagnie Du Tout Vivant

How to make the best apple pie: a poetic meeting on the power and excesses of algorithms.

