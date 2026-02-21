Meeting poétique Compagnie Du Tout Vivant Espace culturel l’Espinoa Baignes-Sainte-Radegonde
Espace culturel l’Espinoa Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Baignes-Sainte-Radegonde Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-14 20:30:00
2026-03-14
Pour réussir la meilleure tarte aux pommes meeting poétique sur le pouvoir et les dérives des algorithmes.
Espace culturel l’Espinoa Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02
English : Meeting poétique Compagnie Du Tout Vivant
How to make the best apple pie: a poetic meeting on the power and excesses of algorithms.
