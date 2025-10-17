Meeting Virtuel au musée de l’Aviation Musée Européen de L’Aviation de Chasse Montélimar

Musée Européen de L’Aviation de Chasse Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar Drôme

Evènement aérien virtuel.

Venez tester les simulateurs de vol ainsi que les casques de réalité virtuel afin d’avoir le sentiment de voler.

Musée Européen de L’Aviation de Chasse Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 49 contact@meacmtl.com

English :

Virtual aerial event.

Come and try out our flight simulators and virtual reality headsets to get the feeling of flying.

German :

Virtuelles Flugereignis.

Testen Sie Flugsimulatoren und Virtual-Reality-Headsets, um das Gefühl des Fliegens zu erleben.

Italiano :

Evento aereo virtuale.

Venite a provare i simulatori di volo e le cuffie per la realtà virtuale per provare la sensazione di volare.

Espanol :

Evento aéreo virtual.

Venga a probar los simuladores de vuelo y los cascos de realidad virtual para tener la sensación de volar.

