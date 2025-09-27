Meeting VW Casteljaloux
Meeting VW Casteljaloux samedi 27 septembre 2025.
Meeting VW
Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-27
Meeting VW, air cooled only
Buvette et restauration.
Animations, bourse, marché artisanal .
Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 29 79 90 castelvintagevwclub@gmail.com
English : Meeting VW
German : Meeting VW
Italiano :
Espanol : Meeting VW
L’événement Meeting VW Casteljaloux a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Coteaux et Landes de Gascogne