Meeting VW Casteljaloux

Meeting VW

Meeting VW Casteljaloux samedi 27 septembre 2025.

Meeting VW

Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28

Date(s) :
2025-09-27

Meeting VW, air cooled only
Buvette et restauration.
Animations, bourse, marché artisanal   .

Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 29 79 90  castelvintagevwclub@gmail.com

English : Meeting VW

German : Meeting VW

Italiano :

Espanol : Meeting VW

L’événement Meeting VW Casteljaloux a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Coteaux et Landes de Gascogne