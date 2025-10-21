Meet’Ingé : forum de recrutement d’ingénierie (stages, alternances et CDI) Cité Internationale Universitaire de Paris Paris

Meet’Ingé : forum de recrutement d’ingénierie (stages, alternances et CDI) Cité Internationale Universitaire de Paris Paris mardi 21 octobre 2025.

Meet’ingé c’est 50 entreprises de l’ingénierie qui proposent plus de 1000 offres d’emplois / alternance à la cité Internationale Universitaire de Paris le mardi 21 octobre 2025 de 9h à 17h.

Entrée gratuite pour les étudiants / jeunes diplômés ingénieurs sur inscription.

Des recruteurs seront présents pour vous rencontrer et vous proposer des stages, alternances et CDI dans le domaine de :

Automobile & Aéronautique

Chimie & Pharmacie

Défense & Naval

Infrastructures

Ingénierie & Conseil en Technologies

Energie & Industrie

Environnement & Biodiversité

Génie Civil

Géotechnique

Transports & Mobilité

Mais également des ateliers pour vous aider dans vos recherches : Bar à CV, simulation d’entretien, studio photo professionnel pour vos CV.

Informations et inscriptions : https://www.meet-inge.fr/

Le mardi 21 octobre 2025

de 09h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Cité Internationale Universitaire de Paris 17 boulevard jourdan 75014 Paris

https://www.meet-inge.fr/ contact@meet-inge.fr