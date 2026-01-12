Méfie-toi du calme des profondeurs Lab71 Dompierre-les-Ormes

Méfie-toi du calme des profondeurs

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 15:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Une dent brisée retrouvée au fond de l’océan ? Que s’est-t-il passé ? Menez l’enquête et découvrez les incroyables stratégies de défense du monde marin !

A partir de 6 ans. Durée 1h .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

