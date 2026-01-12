Méfie-toi du calme des profondeurs Lab71 Dompierre-les-Ormes
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04 15:00:00
2026-03-04
Une dent brisée retrouvée au fond de l’océan ? Que s’est-t-il passé ? Menez l’enquête et découvrez les incroyables stratégies de défense du monde marin !
A partir de 6 ans. Durée 1h .
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
