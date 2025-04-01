Méfiez-vous du père noël – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

Méfiez-vous du père noël Début : 2025-12-13 à 21:00. Tarif : – euros.

Prenez une chambre de bonne, vraiment miteuse. Faites vivre dedans Rémi, un acteur de cinéma dépressif. Ajoutez un super pote Boris, aussi comédien, au chômage technique, qui joue les père noël pour s’en sortir. Saupoudrez le tout de dialogues drôles et piquants. Nappez ce savoureux mélange d’un secret inavouable. Laissez-le mijoter… Et vous n’aurez plus qu’à vous délecter de la magie de noël !

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67