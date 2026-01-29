Meftah à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

Meftah, c’est l’attelage hétéroclite de Francesco, dissident de la musique improvisée et batteur volant, de Jacques, hérétique de l’électro et chauffeur à blanc de machines et d’Abdel, pirate du 93, as du rap de cité et de la liberté, conteur de ses mille et une vies.

Pour cette soirée, ils seront rejoints par la Team rap la grande mêlée, essaim de jeunes rappeurs et rappeuses de la Place des Fêtes. Flow coriace, rage de ouf, ça va chauffer au Plateau !

avec : Jacques de Candé, machines, Francesco Pastacaldi, batterie, Abdallah Mehannèche, textes, voix ; et la Team rap la grande mêlée, accompagnée par Nicolas Flesch, Chloé Kazemzadegan, Compagnie Nuit Cheloue.

Pour la première date de leur résidence à l’Atelier du Plateau, Nuit Cheloue, compagnie artistique sans frontière de genres et de générations, invite le trio Meftah et la Team rap la grande mêlée pour une soirée libre de mots et de forces indomptables.

Le vendredi 13 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/meftah/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



