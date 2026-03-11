Mega Bell Course

La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Mega Bell Course ! La grande récré de fin de saison des skieurs et snowboardeurs !

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La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01 info@la-plagne.com

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English : Mega Bell Course

Mega Bell Course

L’événement Mega Bell Course La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de la Grande Plagne