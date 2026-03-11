Mega Bell Course La Plagne Tarentaise
Mega Bell Course La Plagne Tarentaise samedi 4 avril 2026.
Mega Bell Course
La Plagne Tarentaise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-05 16:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Mega Bell Course ! La grande récré de fin de saison des skieurs et snowboardeurs !
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La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01 info@la-plagne.com
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English : Mega Bell Course
Mega Bell Course
L’événement Mega Bell Course La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de la Grande Plagne