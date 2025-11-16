MEGA BOURSE AUX JOUETS

2 rue des Jardins Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Méga bourse aux jouets

1 table + 1 café offert pour chaque exposant, 8 euros l’emplacement

ouverture aux exposants dès 7h30.

Places limitées, réservez vite votre emplacement.

Méga bourse aux jouets organisée par la FCPE de Cessenon

ventes de crêpes, douceurs sucrées et buvette sur place. .

2 rue des Jardins Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 73 50 13 31 fcpecessenon@gmail.com

English :

Mega toy market

1 table + 1 free coffee for each exhibitor, 8 euros per stand

opening to exhibitors at 7:30 am.

Places are limited, so book early.

German :

Mega-Spielzeugbörse

1 Tisch + 1 Kaffee gratis für jeden Aussteller, 8 Euro pro Standplatz

öffnung für Aussteller ab 7:30 Uhr.

Begrenzte Plätze, reservieren Sie schnell Ihren Standplatz.

Italiano :

Mega fiera del giocattolo

1 tavolo + 1 caffè gratuito per ogni espositore, 8 euro per stand

aperto agli espositori dalle 7.30.

I posti sono limitati, quindi prenotate in fretta.

Espanol :

Mega feria del juguete

1 mesa + 1 café gratis para cada expositor, 8 euros por stand

abierto a los expositores a partir de las 7.30 h.

Las plazas son limitadas, así que reserve rápidamente.

L’événement MEGA BOURSE AUX JOUETS Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN