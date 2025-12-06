Méga bourse aux jouets, vêtements et puériculture Laissac-Sévérac l’Église

Méga bourse aux jouets, vêtements et puériculture

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Venez nombreux chiner à Laissac. Rendez vous au gymnase de 8h à 14h. Plus de 70 places. Installation à partir de 7h30. Buvette sur place.

L’APE de l’école Charles de Gaulle de Laissac vous propose une méga bourse aux jouets, vêtements et puériculture.

Venez nombreux pour trouver les affaires nécessaires aux sports d’hiver.

Réservez votre emplacement au 06 03 20 12 83 ou apeecolelaissac@]gmail.com

4€ les 2 mètres 4 .

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 71 30 laissac@causses-aubrac-tourisme.com

English :

Come and bargain hunt in Laissac. Meet at the gymnasium from 8am to 2pm. Over 70 places. Set-up from 7:30 am. Refreshments on site.

German :

Kommen Sie zahlreich zum Stöbern nach Laissac. Treffen Sie sich von 8:00 bis 14:00 Uhr in der Sporthalle. Es gibt mehr als 70 Plätze. Aufbau ab 7:30 Uhr. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

Venite a caccia di occasioni a Laissac. Appuntamento in palestra dalle 8.00 alle 14.00. Più di 70 posti. Allestimento dalle 7.30. Rinfresco in loco.

Espanol :

Ven a buscar gangas a Laissac. Cita en el gimnasio de 8h a 14h. Más de 70 plazas. Montaje a partir de las 7.30 h. Refrescos in situ.

