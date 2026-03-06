Méga braderie de la Croix Rouge Croix Rouge Oloron-Sainte-Marie

Méga braderie de la Croix Rouge Croix Rouge Oloron-Sainte-Marie vendredi 6 mars 2026.

Croix Rouge 1 Chemin de Parale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06

Pour faire de la place avant l’été, l’antenne locale de la Croix-Rouge organise ce jour une braderie.
-50% sur la partie bric-à-brac, et une mise en avant des sacs. Tout doit disparaitre ! Venez nombreux !   .

Croix Rouge 1 Chemin de Parale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 69 47  ul.oloronstemarie@croix-rouge.fr

English : Méga braderie de la Croix Rouge

