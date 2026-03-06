Méga braderie de la Croix Rouge Croix Rouge Oloron-Sainte-Marie
Méga braderie de la Croix Rouge Croix Rouge Oloron-Sainte-Marie vendredi 6 mars 2026.
Méga braderie de la Croix Rouge
Croix Rouge 1 Chemin de Parale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Pour faire de la place avant l’été, l’antenne locale de la Croix-Rouge organise ce jour une braderie.
-50% sur la partie bric-à-brac, et une mise en avant des sacs. Tout doit disparaitre ! Venez nombreux ! .
Croix Rouge 1 Chemin de Parale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 69 47 ul.oloronstemarie@croix-rouge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Méga braderie de la Croix Rouge
L’événement Méga braderie de la Croix Rouge Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn