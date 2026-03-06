Méga braderie de la Croix Rouge Croix Rouge Oloron-Sainte-Marie

Méga braderie de la Croix Rouge

Début : 2026-03-06

Pour faire de la place avant l’été, l’antenne locale de la Croix-Rouge organise ce jour une braderie.

-50% sur la partie bric-à-brac, et une mise en avant des sacs. Tout doit disparaitre ! Venez nombreux ! .

+33 5 59 39 69 47 ul.oloronstemarie@croix-rouge.fr

