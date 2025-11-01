Mega Escape game Halloween L’Aube du Cinquième jour Icoo Nevers Nevers

Mega Escape game Halloween L’Aube du Cinquième jour

Icoo Nevers 9 Rue des Boucheries Nevers Nièvre

Tarif : 112 – 112 – 112 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-02 15:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Dans les entrailles d’un ancien lieu de culte, l’Ordre de la 5ème Aube s’apprête à ramener à la vie une entité oubliée pour l’asservir et l’utiliser pour étendre leur pouvoir sur le monde. Sous couvert de “novices”, vous infiltrez la cérémonie.

Décrochez trois Sceaux en décryptant rites et archives.

Au terme du compte à rebours, le portail démoniaque s’ouvrira, seuls ceux qui auront uni les Sceaux pourront rompre l’invocation avant que la créature ne traverse.

60 minutes pour déjouer le complot… ou laisser la Nuit régner…à tout jamais !

Icoo Nevers, Rue des Boucheries à NEVERS vous propose cette activité pour Halloween (3 séances par jour) les 1er et 2 novembre à 14h, 17h et 20h.

Sur inscription site internet Icoo Nevers

Places limitées. .

Icoo Nevers 9 Rue des Boucheries Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 00 53 83 contact@icoo-nevers.fr

English : Escape game L’Aube du Cinquième jour

German : Mega Escape game Halloween L’Aube du Cinquième jour

Italiano :

Espanol :

L’événement Mega Escape game Halloween L’Aube du Cinquième jour Nevers a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Nevers