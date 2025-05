Mega Fit & Brunch à Saint-Quentin – Saint-Quentin, 1 juin 2025 10:00, Saint-Quentin.

Aisne

Mega Fit & Brunch à Saint-Quentin Rue des patriotes Saint-Quentin Aisne

Participe au Mega Fit & Brunch, un moment de bien-être, de solidarité et d’énergie positive !

Rejoins-nous le 1er juin de 10h à 12h pour une séance collective dynamique suivie d’un brunch convivial.

Tarif 5€

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Colibri, qui œuvre pour le soutien des victimes de violences conjugales.

Pourquoi participer ?

• Pour prendre soin de ton corps et de ton esprit

• Pour partager un moment fort avec d’autres participant(e)s

• Et surtout, pour soutenir une cause essentielle

Le lieu se situera à 5 minutes à pied du Be You Center.

Réserve ta place dès maintenant et fais partie du mouvement !

Inscription https://www.billetweb.fr/mega-fit-brunch30 5 .

Rue des patriotes

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 19 50 32 alexlemairecoach@gmail.com

