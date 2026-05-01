Saint-Sernin-sur-Rance

Méga Journée Famille Conviviale

Saint-Sernin-sur-Rance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Grande journée à vivre en famille avec de nombreuses animations gratuites tout l’après-midi suivies d’un repas et d’un concert avec le groupe Agate.

A la salle des fêtes St Martin

14h balades à poney, jeux géants, initiation au foot en marchant, buzzer lumineux, tir sur cible, parcours à l’aveugle, espace animation pour les tous petits, maquillage, stand soin aux petits animaux, stand P’tits Bricoleurs, parcours domino et puzzle géant collaboratif. Buvette et crêpes.

18h Flash Mob (retrouvez la choré sur nos réseaux sociaux)

19h apéro animé par le groupe Agate

20h repas Macarifède avec les pâtes de Rémylie

Soirée dansante animée par le groupe Agate .

Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie +33 6 89 97 52 81

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English :

A great day out for the whole family, with free entertainment all afternoon, followed by a meal and a concert by the group Agate.

L’événement Méga Journée Famille Conviviale Saint-Sernin-sur-Rance a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)