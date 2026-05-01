Méga Journée Famille Conviviale Saint-Sernin-sur-Rance
Méga Journée Famille Conviviale Saint-Sernin-sur-Rance samedi 30 mai 2026.
Saint-Sernin-sur-Rance
Méga Journée Famille Conviviale
Saint-Sernin-sur-Rance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Grande journée à vivre en famille avec de nombreuses animations gratuites tout l’après-midi suivies d’un repas et d’un concert avec le groupe Agate.
A la salle des fêtes St Martin
14h balades à poney, jeux géants, initiation au foot en marchant, buzzer lumineux, tir sur cible, parcours à l’aveugle, espace animation pour les tous petits, maquillage, stand soin aux petits animaux, stand P’tits Bricoleurs, parcours domino et puzzle géant collaboratif. Buvette et crêpes.
18h Flash Mob (retrouvez la choré sur nos réseaux sociaux)
19h apéro animé par le groupe Agate
20h repas Macarifède avec les pâtes de Rémylie
Soirée dansante animée par le groupe Agate .
Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie +33 6 89 97 52 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A great day out for the whole family, with free entertainment all afternoon, followed by a meal and a concert by the group Agate.
L’événement Méga Journée Famille Conviviale Saint-Sernin-sur-Rance a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)