Méga loto Airvault

L’association FAT Handball organise un loto, à la salle de Soulièvres à Airvault. Ouverture des portes à 19 h et début du loto à 20 h 30. Possibilité d’achat de cartons sur place. 2 € le carton, 10 € les 6 et 15 € les 10 cartons. 2560 € de lots. Informations et réservations au 06 07 34 78 36. Buvette, pâtisserie et sandwichs. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36

