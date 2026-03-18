Méga loto Salle du Dolmen Brantôme en Périgord

Méga loto

Salle du Dolmen Lieu-dit Pierre Levée Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Animé par Lionel. 2000 euros de lots (uniquement des cartes cadeaux). Superbe bourriche.

Animé par Lionel. 2000 euros de lots (uniquement des cartes cadeaux). Superbe bourriche. .

Salle du Dolmen Lieu-dit Pierre Levée Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 08 88 38

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English : Méga loto

Hosted by Lionel. 2000 euros in prizes.

L’événement Méga loto Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-03-13 par Val de Dronne