Méga loto Salle du Dolmen Brantôme en Périgord
Méga loto Salle du Dolmen Brantôme en Périgord mercredi 8 avril 2026.
Méga loto
Salle du Dolmen Lieu-dit Pierre Levée Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Animé par Lionel. 2000 euros de lots (uniquement des cartes cadeaux). Superbe bourriche.
Animé par Lionel. 2000 euros de lots (uniquement des cartes cadeaux). Superbe bourriche. .
Salle du Dolmen Lieu-dit Pierre Levée Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 08 88 38
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English : Méga loto
Hosted by Lionel. 2000 euros in prizes.
L’événement Méga loto Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-03-13 par Val de Dronne