Mega loto Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet dimanche 1 mars 2026.

Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – –

Début : 2026-03-01
MEGA LOTO organisé par l’Association Gâtin’Emois, au profit de l’Association Gâtin’Emois

2 450€ de lots

8 lots fête des grand-mères + 1 carte gratuite pour toutes les grand-mères
Carte kdo de 800€
3 cartes kdo de 150€
3 lignes 8 lots divers commerce local
2 lignes 8 carte kdo de 20€
1ères lignes doublées 16 cartes kdo de 15€
10 lignes continues = 3 cartes de jeu + kdo

Animation et réservation par Danièle   .

