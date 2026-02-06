Mega loto Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet

Mega loto

Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

MEGA LOTO organisé par l’Association Gâtin’Emois, au profit de l’Association Gâtin’Emois

2 450€ de lots

8 lots fête des grand-mères + 1 carte gratuite pour toutes les grand-mères

Carte kdo de 800€

3 cartes kdo de 150€

3 lignes 8 lots divers commerce local

2 lignes 8 carte kdo de 20€

1ères lignes doublées 16 cartes kdo de 15€

10 lignes continues = 3 cartes de jeu + kdo

Animation et réservation par Danièle .

Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36

