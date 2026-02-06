Mega loto Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet
dimanche 1 mars 2026.
Mega loto
Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
MEGA LOTO organisé par l’Association Gâtin’Emois, au profit de l’Association Gâtin’Emois
2 450€ de lots
8 lots fête des grand-mères + 1 carte gratuite pour toutes les grand-mères
Carte kdo de 800€
3 cartes kdo de 150€
3 lignes 8 lots divers commerce local
2 lignes 8 carte kdo de 20€
1ères lignes doublées 16 cartes kdo de 15€
10 lignes continues = 3 cartes de jeu + kdo
Animation et réservation par Danièle .
Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36
