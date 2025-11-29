Méga Loto de Noël Saint-Christophe-sur-Roc
Loto de Noël vendredi 22 décembre, animé par Isabelle , n’ hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer une bonne soirée à la salle de Monplaisir à saint Christophe sur Roc, au profit de l’ association Véro.
Chocolats offerts sur toutes les 1 lignes.
Réservation 06.22.79.95.73 .
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73
