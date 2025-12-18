Méga Loto de Noël Saint-Christophe-sur-Roc

Méga Loto de Noël

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Loto de Noël dimanche 21 décembre , animé par Isabelle , n’ hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer une bonne soirée à la salle de Monplaisir à saint Christophe sur Roc, au profit de l’ association mains et des signes

Cagnotte évolutive

Réservation 06.22.79.95.73 .

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73

