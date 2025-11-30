Méga Loto des Boutiques d’Istres Rue de la harpe Istres

Méga Loto des Boutiques d’Istres

Dimanche 30 novembre 2025 de 14h30 à 19h. Rue de la harpe Gymnase Donnadieu Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-30

Le Méga Loto des Boutiques d’Istres est de retour ! Venez tenter de gagner de très beaux lots offerts par nos commerçants, ainsi que des gros lots de nos partenaires.

Il y en aura pour tout le monde !

À gagner des gros lots (télé, séjour Disney, multimédia, etc.) ainsi que de nombreux lots offerts par les commerçants istréens.



Les réservations se font au 07 82 38 74 38 (WhatsApp possible) ou via le formulaire en ligne disponible sur le site internet (remplissage en 2 minutes). Ne pas faire de doublon pensez à réserver en groupe si vous venez à plusieurs.



Au programme

6 parties (3 quines + carton plein) et un carton vide.



Tarifs

5 € le carton, 15 € les 4, 20 € les 6.



Sur place

Buvette (eau, canettes, café, boissons chaudes, vin chaud, bières…) et petite restauration (pizza, chips, gâteaux maison, crêpes, cookies…).



Espace Donadieu Gymnase du Palio

14h30 à 19h (ouverture des portes anticipée) .

Rue de la harpe Gymnase Donnadieu Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Méga Loto des Boutiques d’Istres is back! Come and try to win great prizes donated by our retailers, as well as big prizes from our partners.

There’s something for everyone!

German :

Das Mega-Lotto der Boutiquen von Istres ist wieder da! Kommen Sie und versuchen Sie, sehr schöne Preise zu gewinnen, die von unseren Geschäftsleuten angeboten werden, sowie große Preise von unseren Partnern.

Es wird für jeden etwas dabei sein!

Italiano :

Il Méga Loto des Boutiques d’Istres è tornato! Venite a provare a vincere alcuni fantastici premi donati dai nostri rivenditori, nonché alcuni fantastici premi dei nostri partner.

Ce n’è per tutti i gusti!

Espanol :

¡Vuelve la Méga Loto des Boutiques d’Istres! Venga e intente ganar magníficos premios donados por nuestros minoristas, así como estupendos premios de nuestros socios.

¡Hay para todos los gustos!

