Méga loto du HBCHM Saint-Christophe-sur-Roc

Méga loto du HBCHM

L ‘association USCP Champdeniers -Pamplie organise leur super loto le VENDREDI 30 JANVIER à la salle de Montplaisir à coté de Champdeniers à 20h15.

Venez tenter votre chance pour tenter de gagner une carte cadeau de 15 à 500€, ou une belle corbeille de fruits ou de légumes, de participer à une très belle tombola et aux différents jeux annexes.

Ambiance conviviale assurée, restauration croques, sandwichs, boissons chaudes et fraîches , salle chauffée et parking privé.

L ‘association vous attends nombreux afin de financer leurs projets sportifs.

Pensez à réserver. .

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36

