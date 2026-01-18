Méga loto du HBCHM Saint-Christophe-sur-Roc
Méga loto du HBCHM Saint-Christophe-sur-Roc vendredi 30 janvier 2026.
Méga loto du HBCHM
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
L ‘association USCP Champdeniers -Pamplie organise leur super loto le VENDREDI 30 JANVIER à la salle de Montplaisir à coté de Champdeniers à 20h15.
Venez tenter votre chance pour tenter de gagner une carte cadeau de 15 à 500€, ou une belle corbeille de fruits ou de légumes, de participer à une très belle tombola et aux différents jeux annexes.
Ambiance conviviale assurée, restauration croques, sandwichs, boissons chaudes et fraîches , salle chauffée et parking privé.
L ‘association vous attends nombreux afin de financer leurs projets sportifs.
Pensez à réserver. .
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36
