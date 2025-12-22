MEGA LOTO du Lions Club

St-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 12:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

.

St-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 32 17 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement MEGA LOTO du Lions Club Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Terres de Montaigu