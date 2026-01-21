Méga Loto du Sport Nautique Parthenaisien Domaine des loges Parthenay

Méga Loto du Sport Nautique Parthenaisien

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Mega loto organisé par le Sport Nautique Parthenaisien.

2 450€ de lots

carte kdo de 800€

3 carte kdo de150€

4 cartes kdo de 50€

4 cartes kdo de 40€

8 cartes kdo de 25€

16 cartes kdo de 15€

+ d’autres lots

Animé par Danielle

Participation

2€ le carton, 10€ les 6 et 15€ les 10 .

