Méga Loto du Sport Nautique Parthenaisien Domaine des loges Parthenay

Méga Loto du Sport Nautique Parthenaisien
Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Mega loto organisé par le Sport Nautique Parthenaisien.
2 450€ de lots
carte kdo de 800€
3 carte kdo de150€
4 cartes kdo de 50€
4 cartes kdo de 40€
8 cartes kdo de 25€
16 cartes kdo de 15€
+ d’autres lots
Animé par Danielle
Participation
2€ le carton, 10€ les 6 et 15€ les 10 .
Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36
