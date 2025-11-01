Mega loto du Tennis club de Pompaire Salle Polyvalente Pompaire
Mega loto 2700€ de lots. Gros lot 1 carte cadeau de 1 200€ et autres cartes cadeaux.
carton jaune bingo lots anniversaire lots consolation
Loto animé par Danièle. .
Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36
