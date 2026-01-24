Méga loto HBCHM Champdeniers
Le Méga Loto du HBCHM, dimanche 1 février 2026
Début à 14h30 (ouverture des portes à 13h)
Salle des fêtes de Champdeniers
Objectif Réunir le plus de monde possible pour tenter de remporter des lots exceptionnels comme une carte cadeau de 1200€ ou encore des corbeilles festives !
Animé par Danièle (joignable au 06 07 34 78 36)
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Buvette et pâtisseries sur place pour vous régaler toute l’après-midi. .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36
