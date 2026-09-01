Méga loto Salle des fêtes Montmoreau
vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes · Montmoreau
Informations pratiques
Montmoreau
Méga loto
Salle des fêtes 16 route de Saint-Eutrope Montmoreau Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:45:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Venez partager une soirée joyeuse et conviviale au Méga Loto du club de football AJMontmoreau de beaux lots, une super ambiance et un moment à vivre en famille !
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Salle des fêtes 16 route de Saint-Eutrope Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 63 24 21 52
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English :
Come join us for a fun and friendly evening at the AJMontmoreau Soccer Club’s Mega Lotto—great prizes, a fantastic atmosphere, and a wonderful family outing!
L’événement Méga loto Montmoreau a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente
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